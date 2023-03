FC Midtjylland - Lyngby BK 1-3

Situationen er alvorlig for FCM, der er i overhængende risiko for at misse mesterskabsspillet. Til gengæld skabte Lyngby BK endnu en sensation efter sejren over Brøndby IF. De sløje værter blev buhet af banen, efter Saevar Atli Magnússon havde scoret for bundproppen. I anden halvleg lavede den 20-årige Aral Simsir sit første ligamål for FCM, inden Magnússon scorede igen. Frederik Gytkjær fuldendte fiaskoen for FCM, der nu har brug for et fodboldmirakel for at ende i top-seks.