Jon Dahls Blackburn skabte pokalsensation mod Leicester

Træner Jon Dahl Tomasson og hans hold, Blackburn, er klar til kvartfinalerne i den mest prestigefyldte engelske pokalturnering, FA Cuppen.

Blackburn, der er nummer fire i den næstbedste række, Championship, vandt sensationelt på udebane over Premier League-holdet Leicester i femte runde.

Bookmakerne levnede kun Blackburn lidt mere end ti procents chance for at vinde tirsdagens kamp, men det afholdt ikke Jon Dahls mandskab fra at vinde med 2-1.