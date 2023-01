Domstol forbyder sanktioner mod Super League-klubber

Spørgsmålet er, om det er i strid med EU’s lovgivning på konkurrenceområdet.

Det mente generaladvokat Athanasios Rantos ikke, da han i december sidste år gav sit besyv på sagen.

Han argumenterede for, at Super League-klubberne kan oprette deres egne turneringer uden for Uefa- eller Fifa-regi, men i så fald vil de ikke samtidig kunne deltage i Uefas og Fifas turneringer uden at have forudgående tilladelse til det.

EU-domstolen skal ikke nødvendigvis følge generaladvokatens vurdering.