FC Nordsjælland besejrede tamme Horsens og cementerede førstepladsen

Horsens greb ikke chancen for at komme i top-seks, og man ligger derfor fortsat i den kedelige halvdel af tabellen.

Flemming Pedersens tropper fra FCN var aldrig i problemer mod Horsens, og de hurtige kombinationer og ivrige løb fik gæster til at løbe rundt som en hund i et spil kegler.

FCN’s hurtige spillere i front kan skabe problemer for alle hold i Superligaen, og det gjorde de også mod Horsens.

Horsens-defensiven så ofte for langsomme ud, og det kostede i anden halvleg også et rødt kort til James Gomez, da han kom for sent som bageste mand, og dermed fik direkte rødt kort – selv om han havde et gult i forvejen.