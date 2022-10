Overtidsmål sikrer Horsens sejr mod Silkeborgs ti mand

Efter pausen var det Horsens tur til at få en perfekt start.

Først fik Silkeborg-forsvarsspilleren Tobias Salquist rødt kort for at bremse en friløber. Derefter satte kantspilleren Aron Sigurdarson sikkert det efterfølgende frispark i mål.

Efter målet havde Horsens flere fine muligheder for at lukke kampen. Det lykkedes dog ikke, og i stedet for fik Sebastian Jørgensen udlignet til 2-2 i det 73. minut.

Mod slutningen af kampen pressede værterne på for et sejrsmål, og i overtiden scorede Anders Jacobsen på et straffespark, der blev dømt efter at Lukas Klitten havde hånd på bolden.