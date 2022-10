Sønderjyske forsømte chance for at hente ind på tophold

Sønderjyske havde lørdag en gylden mulighed for at æde sig ind på topholdene i fodboldens 1. division, efter at Vejle Boldklub og Hvidovre IF begge tabte fredag aften, men sønderjyderne forpassede chancen.

På udebane mod FC Helsingør tabte Sønderjyske med 0-1.

Dermed forbliver Sønderjyske på fjerdepladsen i den næstbedste række med 24 point for 13 kampe, mens Vejle og Hvidovre ligger på de to oprykningspladser til Superligaen med 28 og 27 point foran Næstved med 26.