Dolberg og Delaney får argentiner som cheftræner

I Champions League er Sevilla i denne sæson i gruppe med blandt andre FC København. De to hold spillede uafgjort, da de i deres første af to møder spillede 0-0 i Parken i midten af september.

Sevilla meddelte sent onsdag aften, at Julen Lopetegui var fortid i klubben. Det skete, efter at Sevilla tidligere samme aften havde tabt 1-4 til Dortmund i Champions League.

Spanske Lopetegui havde været i jobbet siden juni 2019 og førte i 2020 Sevilla til en Europa League-triumf.

Det er anden gang, at Sampaoli skal stå i spidsen for Sevilla. Det gjorde han også i 2016/17-sæsonen. Her endte Sevilla på fjerdepladsen i den spanske liga, mens ottendedelsfinalen blev endestationen i Champions League.