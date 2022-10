Sevilla har nemlig fået en sløj start på sæsonen i både La Liga og i Champions League.

Storklubben ligger kun et enkelt point over nedrykningsstregen i La Liga efter de første syv spillerunder, der kun har budt på en sejr. I Champions League er det blevet til et enkelt point - 0-0 mod FC København i Parken.

Den 56-årige spanske fodboldtræner nåede lidt over tre år i spidsen for Sevilla. Han var med til at sikre, at klubben vandt Europa League i 2019/20-sæsonen, og det elsker klubbens fans ham stadig for.