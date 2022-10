Ny knæskade holder Zeca ude resten af sæsonen for FCK

- Jeg har arbejdet hårdt for at komme tilbage, så det er et hårdt slag at starte forfra. Jeg kan ikke ændre det, og nu må jeg fokusere på at lægge skuffelsen bag mig og så tage et skridt ad gangen.

- Jeg må hjælpe holdet udefra, så godt jeg kan, og jeg ved, at de kommer til at gøre det godt uden mig, siger Zeca.

FCK-træner Jacob Neestrup føler med sin midtbanespiller.

- Han er den perfekte anfører, en stor spiller og et fantastisk menneske, så det gør ondt på os alle.

- Han er altid en utroligt stærk og loyal holdkammerat og klubmand, så nu er det tid til, at alle skal være verdens bedste holdkammerater for ham og vise den opbakning og styrke, han har brug for lige nu, siger Neestrup.