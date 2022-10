Zeca udgik med skade og frygtes ude i længere tid

3. oktober 2021 blev Carlos Zeca båret fra banen med en knæskade i Parken, som holdt FC København-anføreren ude i mange måneder.

Nu frygter FCK, at Zeca - næsten på årsdagen - har pådraget sig endnu en alvorlig knæskade under søndagens 1-0-sejr hjemme over AGF.

Det er dog for tidligt at sige, hvor slemt det er med Zeca. Det skal undersøgelser vise, oplyser FCK-træner Jacob Neestrup, som frygter en længere pause for grækeren.