Landsholdets VM-trøjer er en kritik af forhold i Qatar

Sponsorchefen fortæller, at trøjedesignet er foregået i tæt dialog med DBU, og det har taget halvandet år at nå frem til det endelige design.

- Vi har afsøgt mange forskellige veje, og der, hvor vi startede, er et helt andet sted end der, hvor vi er endt. Men det har hele tiden været et ønske fra os og DBU at sætte fokus på forholdene i Qatar.

- Vi er med på, at det ikke kan redde verden, men det kan vise noget modstand, siger Morten Lund.

For ikke at forstyrre landsholdet i kampene mod Kroatien og Frankrig i Nations League, har Hummel og DBU ventet med at gå offentligt ud med historien bag trøjernes design indtil nu.

Ifølge Hummel-chefen kan de tre trøjer komme i brug under slutrunden i Qatar.

- Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) dikterer hvilken én, der skal bruges fra kamp til kamp, og det afhænger af, hvilke farver modstanderholdet spiller i, siger Morten Lund.

VM i Qatar går i gang 20. november. Danmark åbner turneringen 22. november mod Tunesien. Senere venter gruppekampe mod Frankrig og Australien.