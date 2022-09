Helsingør har fyret ny sportschef efter 26 dage

FC Helsingør-sportschef Ole Nielsen nåede blot at være ansat i 26 dage, før han igen er fortid i klubben.

Tirsdag oplyser 1. divisionsklubben ifølge bold.dk i en pressemeddelelse, at den nytiltrådte sportschef stopper på grund af en omstrukturering.

- Det er aldrig sjovt at måtte sige farvel til en medarbejder, og jeg kan roligt sige, at Ole Nielsen nåede at gøre et godt indtryk i klubben, siger Helsingør-direktør Janus Kyhl i pressemeddelelsen.