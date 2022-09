Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand regner med, at store sportsstjerner er klar over, at det ikke er omkostningsfrit, når de vælger at reklamere for et givent produkt.

Derfor tror han også, at Brian Laudrup var klar over, at der var en mulig konsekvens, efter at den tidligere danske landsholdsstjerne har været med til at promovere Dubai fra De Forenede Arabiske Emirater forud for VM i nærtliggende Qatar.