I en video på Visit Dubais hjemmeside kan man se og høre ham fortælle om sin legendariske jubelscene efter sin scoring mod Brasilien ved VM i 1998.

53-årige Laudrup taler også i rosende vendinger om omgivelserne i Dubai, der forventes at huse en del af de fans, der skal til VM i Qatar.

I et skriftligt svar til B.T. fredag påpegede Laudrup blandt andet, at 65.000 danskere årligt er blandt de 14 millioner turister i Dubai, hvis kampagne bærer navnet ”Where the world celebrates”.

- I den forbindelse kan fodbold i almindelighed og et VM i særdeleshed noget særligt. Mennesker og kulturer fra hele verden kan være samlet om en begivenhed, hvor de både støtter deres eget land og samtidig kommer i kontakt med folk fra andre nationer.