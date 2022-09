I pausen foretog Horsens-træner Jens Berthel Askou et par ændringer, og det virkede til, at det hjalp. I hvert fald skruede udebaneholdet tempoet et nøk op, mens Viborg FF i stedet gik et skridt ned.

Helt tæt en udligning kom AC Horsens dog aldrig, selvom Magnus Jensen på et fint hovedstød fik pyntet på resultatet i kampens overtid til slutstillingen 2-1.