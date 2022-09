Martin Braithwaite scorede forgæves for Espanyol

Lørdag faldt vestjydens scoring efter en times spil. Et perfekt indlæg fandt vej til danskerens pandebrask, men i første omgang måtte han se sit forsøg reddet. Braithwaite reagerede dog hurtigt på returbolden og trampede den mellem benene på målmand Yassine Bounou.

Ud over målet spillede danskeren generelt en god kamp og var blandt sit holds bedste.

Espanyol havde dog det store problem, at holdet kom bagud 0-3, inden det lykkedes at reducere på et straffespark lige inden pausen.

Siden fulgte danskerens reducering, og et rødt kort til Sevillas Erik Lamela gav Espanyol yderligere håb om et comeback, men det lykkedes ikke at bjerge et point.