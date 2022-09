FC Helsingør har vundet fem kampe på stribe i 1. division

Det tog lidt tid for Morten Eskesens mandskab at få sat dødsstødet ind mod Hillerød, selv om helsingoranerne gennem hele opgøret havde et stort spilovertag.

Først efter 71 minutters spil bragte Liam Jordan gæsterne på 1-0. Backen Nicklas Mouritsens vattede afslutning endte med at blive en perfekt aflevering til sydafrikaneren, som kunne lægge bolden fladt i mål.

Ni minutter senere revancherede Mouritsen sig med et noget bedre spark, da han fra en position et par meter uden for feltet sendte bolden hårdt i mål via stolpen.