Lokal forretningsmand køber FC Helsingør

- Nu vil vi bruge den kommende tid på at konsolidere klubben, men det er vigtigt for mig at pointere, at vi fortsat har høje sportslige ambitioner.

- De fleste af os husker nok de store oplevelser, vi fik i sæsonen 2017/2018, hvor vi som bekendt var i Superligaen, og det er en klar målsætning for os, at vi skal tilbage i Superligaen, siger Lindblad.

Helsingør følger med ejerskiftet i fodsporene på en række danske klubber, der er kommet tilbage på danske hænder for nylig.

Det samme er sket i Sønderjyske, Vendsyssel, Næstved og Fremad Amager.

Jammerbugt FC fra 2. division, der også har haft udenlandsk ejer, er til gengæld gået konkurs. Det betyder, at førsteholdet taberdømmes resten af sæsonen og tvangsnedrykkes yderligere to rækker ud over sin slutplacering.