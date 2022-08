Formstærke Helsingør sendte Lyngby ud af pokalturneringen

Nederlaget betyder, at Superligaens bundprop må forlade turneringen som det første hold fra den bedste række i denne sæson.

Holdene kæmpede sig gennem de første 45 minutter i heden uden scoringer, men anden halvleg var knapt gået i gang, før der kom mål.

En hjørnesparkskombination førte bolden til bageste stolpe, hvor den tidligere Lyngby-stopper Nicolai Geertsen vandt sin duel og pandede den på tværs.

Her stod Callum McCowatt klar til at sætte hovedet på bolden, så den lige nøjagtig slap over målstregen, inden målmand Mads Kikkenborg fik skovlet den ud.