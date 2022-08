AGF-træner kalder fodboldbanen i Herning for farlig

Men efter kampen måtte Preben Rokkjær, marketingdirektør i FC Midtjylland, dog erkende, at man ikke havde forventet så ringe et resultat, som tilfældet var.

- Der er ingen tvivl om, at vi havde håbet på, at banen så bedre ud. Alle havde kæmpet for, at banen skulle blive klar, og der var ingen, der forventede det her.