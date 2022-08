FCM-træner efter nederlag: Vi spillede en god kamp

Ovenpå to pointdelere med Superligaens to oprykkere skulle FC Midtjylland lørdag på hjemmebane forsøge at vende klubbens dårlige stime mod AGF.

Aarhusianerne kunne dog køre hjem med alle tre point og en 2-0-sejr i bagagen.

I de to foregående kampe var holdet fra heden begge gange kommet foran med 3-0, inden kampen kunne blive fløjtet af med stillingen 3-3.