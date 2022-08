Gik man ind til dette opgør efter hurtigt at have kigget tidligere resultater, havde man en god grund til at tro på, at nettet også ville blafre i denne kamp.

Sidste gang FC Midtjylland og AGF stod over hinanden, vandt AGF 3-0, mens kampen forinden var endt 4-0 til FC Midtjylland. Dengang kæmpede FC Midtjylland om førstepladsen i Superligaen, mens AGF kæmpede med at finde formen.