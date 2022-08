Werder Bremen nedlagde Dortmund efter vildt comeback

Sejren er Bremens første i denne sæson i Bundesligaen.

Hoffenheim var også i aktion lørdag på udebane mod Bayer Leverkusen. Det endte med en sejr på 3-0 til Hoffenheim, der havde Robert Skov på banen fra start.

Den danske kantspiller sendte bolden i nettet kort før pausen, men målet endte med at blive annulleret. Efter et VAR-tjek konkluderede dommeren, at der var blevet begået et frispark i opspillet til målet.

Skov blev skiftet ud med cirka 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Jacob Bruun Larsen startede på bænken og blev skiftet ind i 85. minut.

Bo Svenssons Mainz-mandskab besøgte lørdag Augsburg og fik tre point med hjem efter et sent mål af Lee Jae-sung, der et godt stykke inde i kampens tillægstid scorede til slutresultatet 2-1. Dermed har Mainz syv point efter tre kampe.