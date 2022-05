I stedet ville det altså blive AaB, der skal møde Viborg i playoffkampen.

Brøndby-træner Niels Frederiksen synes, at kampen mellem Superligaens fjerde- og syvendeplads er en mærkelig størrelse, som i bund og grund er lidt unfair.

- Alle synes jo, at kampen mellem fjerde- og syvendepladsen er mærkelig. Men som jeg har forstået det, så var det det, der skulle til, da det blev lavet om til det her slutspil, for så skulle de også have noget at spille for dernede.

- Jeg er ikke nødvendigvis enig i, at der skal være en kamp mellem nummer fire og syv. Jeg mener ikke nødvendigvis, at det er en fair måde at gøre det på, men det var en del af handlen, da strukturen skulle laves.