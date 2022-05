Da Superligaen gik i gang i juli 2021, begyndte FC Midtjylland med et nederlag på 1-2 til OB, Pione Sisto scorede for hjemmeholdet, Bashkim Kadrii for fynboerne, begge spillere har skuffet fælt for deres klubber. OB måtte i nedrykningsspillet, men har på torsdag en pokalfinale, der kan løfte en gennemsnitlig sæson.