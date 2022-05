Men to minutter før ordinær spilletids udløb satte Casper Tengstedt foden på en noget skæv afslutning fra distancen og udlignede til slutresultatet 3-3.

I fredagens andet opgør i oprykningsspillet foldede Fredericias offensiv sig flot ud på hjemmebane mod Nykøbing.

5-1 vandt Fredericia efter blandt andet to scoringer af Anders Holvad. Både Fredericia og Hvidovre har 50 point og kun en outsiderchance for at blande sig i oprykningsstriden.