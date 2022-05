Helenius forlænger Silkeborgs sejrsstime i sidste sekund

Kort efter pausen var hjemmeholdet tæt på en scoring igen, da Nicklas Helenius ramte stolpen efter 49 minutter.

Silkeborg sparkede tilmed på overliggeren, da der var et kvarter tilbage af kampen. Islandske Stefan Thordarson stod for afslutningen 25 meter udefra.

Det så ud til at skulle ende med en pointdeling, men Helenius ville det altså anderledes.

Et indlæg fra Nicolai Vallys blev sendt ind i feltet, hvor Helenius i et kort øjeblik formåede at vriste sig fra sin mandsopdækning, så han forholdsvis ubesværet kunne gøre det til 1-0 med hovedet.