Silkeborg-træner overvejede at skifte målhelten Helenius ud

- Det var en vild og helt fantastisk kulisse, vi spillede i. Det har jeg ikke oplevet før her i Silkeborg, siger træneren.

I Randers-lejren følte anfører Vito Hammershøy-Mistrati, at udeholdet var meget tæt på en stort resultat.

- Havde vi fået 0-0 her i Silkeborg, havde det været en af sæsonens største præstationer, fordi Silkeborg er virkelig svære at spille mod på hjemmebane, siger den 29-årige kaptajn.

Ovenpå nederlaget roser Vito Hammershøy-Mistrati også Silkeborgs træner og spillestil.

- Silkeborg spiller godt, fordi de holder sig til et klart og gennemført koncept. Så længe Kent Nielsen er træner, så tror jeg, at det vil være et top-6-hold hver sæson, siger Randers-anføreren.

Næste opgave for Silkeborg venter allerede på onsdag, når holdet skal til Parken og møde førerholdet FCK. Randers tager samme dag hjemme imod AaB.