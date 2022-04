Sen scoring gav Helsingør ny dukkert i oprykningsræs

Helsingørs problemer i kampen for at rykke op i Superligaen synes uden ende.

Efter fire nederlag i træk i oprykningsræset kom nordsjællænderne ud for endnu en slem skuffelse med et bittert 1-2-nederlag til Lyngby.

Alt tydede ellers på, at Helsingør skulle indkassere et tiltrængt point, inden Lyngbys Emil Nielsen skabte jubel blandt hjemmepublikum med et sejrsmål syv minutter inde i dommerens tillægstid.