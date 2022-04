Real Betis kunne løfte kongens pokal for første gang i 17 år

Real Betis er spansk pokalmester.

I vante rammer i den andalusiske hovedstad, Sevilla, formåede de grønklædte at slå Valencia i finalen af den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Efter de 90 minutter var stillingen 1-1. Den forlængede spilletid hjalp heller ikke med at finde en vinder, så de to måtte ud i straffesparkskonkurrence for at afgøre kampen.