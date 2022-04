Superligabejleren Helsingør smider føring i vild målfest

Andetsteds lagde Vendsyssel i 1. divisions nedrykningsspil lørdag afstand til stregen.

Vendsyssel slog på hjemmebane Fremad Amager med 2-0 efter en træffer af den rutinerede angriber Ronnie Schwartz og en smuk scoring fra kanten af feltet af wingbacken Zander Hyltoft.

Fremad Amager har umiddelbart under nedrykningsstregen 21 point for 24 kampe, mens Vendsyssel er nummer to i puljen for de seks dårligste hold i 1. division med 27 point for 24 kampe.