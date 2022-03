Bekymrede Chelsea-fans håber på en rig og passioneret ejer

Chelsea-fans er bekymrede for en fremtid uden deres russiske milliardærejer, Roman Abramovich, men er overbeviste om, at deres hold fortsat vil have succes på banen.

Fans, der ankom til torsdagens Premier League-kamp mod bundholdet Norwich, forsøgte stadig at fordøje nyheden om, at den britiske regering har pålagt Abramovich strenge sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine.