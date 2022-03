Chelsea sluttede turbulent dag med sejr over Norwich

Tidligere i sæsonen var danskeren forvist til bænken, da kontraktforhandlingerne mellem Christensens lejr og Chelsea angiveligt var gået i stå.

Nu lader det altså til, at de to parter skilles til sommer, men Chelsea-træner Thomas Tuchel havde altså alligevel fundet plads til danskeren mod Norwich.

Til at starte med havde Christensen og hans kolleger i forsvaret ikke meget at se til. I hvert fald ikke i egen ende. Til gengæld slog Chelsea-forsvareren Trevoh Chalobah til foran Norwichs mål, da han allerede efter to et halvt minut headede et hjørnespark i kassen.

Mason Mount sendte bolden ind i feltet, og cirka ti minutter senere gjorde han det selv til 2-0.

Det så ud til at ende med en ydmygelse af Norwich, men hjemmeholdet hankede op i sig selv. Langsomt kom Norwich bedre med, men det var først et godt stykke inde i anden halvleg, at der for alvor opstod spænding.