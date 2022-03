Tuchel om tumultarisk dag: Vi kæmper, så længe vi har en bus

- Vi må se, hvad der sker, hvis det bliver ved at være sådan her. Hvis det gør, ved jeg ikke, hvad der sker. Vi tager det dag for dag. I går havde jeg ikke kunnet forudsige det, og jeg ved ikke, hvad der kommer i morgen.

- Det er en stor nyhed, som har stor påvirkning på klubben, men vi ved ikke hvor stor. Vi kan ikke påvirke det, siger Tuchel, som slår fast, at han fortsat er glad i Chelsea.

Roman Abramovich har været ejer af Chelsea siden 2003. Siden da har han gjort klubben til flerfoldig Premier League-vinder og Champions League-vinder.