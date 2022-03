Fifa giver udenlandske spillere i Rusland lov til at søge væk

De danske spillere Oliver Abildgaard og Anders Dreyer kan dermed finde en anden klub, som de kan tørne ud for i resten af sæsonen, hvis de ikke har lyst til at blive i Rubin Kazan i de næste par måneder.

Dermed kan de potentielt havne i Superligaen. AaB’s sportschef, Inge André Olsen, fortalte tidligere mandag til Nordjyske, at en Abildgaard-retur i et par måneder kunne være interessant for klubben, såfremt Fifa gjorde det muligt.

Den Internationale Spillerforening (Fifpro) er kritisk. Spillernes fagforening mener nemlig ikke, at Fifas ændring er vidtgående nok.

- Beslutningen om kun at lade udenlandske spillere få deres kontrakter suspenderet midlertidigt er for vag. Det bliver svært for spillerne at finde arbejde i resten af sæsonen, når de har den her usikkerhed hængende over sig.