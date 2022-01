Barcelona lejer spansk landsholdsspiller i England

Wolverhampton afslører i samme ombæring, at klubben forgæves har forsøgt at forlænge Traorés kontrakt, der løber til sommeren 2023. Spanieren ”har et ønske om at spille andetsteds”.

- Alle ved, at Barcelona er en by og en klub, der ligger Adamas hjerte meget nært, så det er et drømmeskifte for ham.

- Vi er også blevet enige om en meget god option, hvis Barcelona ønsker at gøre skiftet permanent, siger Wolverhamptons tekniske direktør, Scott Sellars, til klubbens hjemmeside.

Traoré fik i 2013 sin seniordebut for Barcelona og opnåede i alt fire førsteholdskampe, inden han blev sendt videre i karrieren.