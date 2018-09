Midt i konflikt: Kasper Schmeichel er blevet nomineret som verdens bedste målmand

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har fået en god nyhed, mens han og resten af fodboldlandsholdet ligger i konflikt med DBU.

Leicester-keeperen er blevet nomineret til denne sæsons bedste målmand af det internationale fodboldforbund Fifa.

Det oplyser Fifa på sin hjemmeside.

Den 31-årige dansker er blandt andet blevet valgt på grund af en god VM-slutrunde, hvor han havde en redningsprocent på 91 procent og nappede et afgørende straffespark mod Kroatien i 1/8-finalen, lyder det i begrundelsen.

Derudover har han haft en stærk sæson i Premier League.

De to øvrige finalister er belgiske Thibaut Courtois fra Real Madrid samt Higo Lloris fra Frankrig og Tottenham.

Vinderen bliver kåret den 24. september ved "The Best Fifa Football Awards", hvor et panel af tidligere fodboldlegender står for afgørelsen.

I fjor vandt italienske Gianluigi Buffon foran Manuel Neuer og Keylor Navas.