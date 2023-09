Det er ofte endt som noget frygteligt rod.

Tænk bare på den ulmende uro, der opstod, da Bernard Hinault erklærede en »sportslig krig« mod sin holdkammerat Greg LeMond midt under Tour de France 1986, som de begge forsøgte at vinde.

Eller da Alberto Contador ærgrede sig over at have skippet sin siesta i et forgæves forsøg på at tale med Lance Armstrong inden Tour de France 2009, hvorefter de to Astana-kaptajner brugte resten af løbet på at skule mere mod hinanden end mod konkurrenterne.