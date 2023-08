Hollænder sejrer for næsen af Uttrup Ludwig i Norge

Så var Tiril Jørgensen alene i front, og der forblev hun, indtil hun af feltet, der ikke skulle bruge ret mange kræfter på at hive hende i land, blev opslugt med cirka 23 kilometer til mål.

Så begyndte der for alvor at ske noget. Den afsluttende del af ruten bød på to ture op ad Fredriksten-bakken i Halden. Det var angrebsterræn, og det forsøgte flere at udnytte.

På den anden op ad Fredriksten-bakken lykkedes det Cecilie Uttrup Ludwig og den tyske mester Liane Lippert at komme væk fra de andre.

Duoen, der sluttede som nummer et og to i løbet sidste år, blev dog indhentet med små fire kilometer til mål.

I den forbindelse opstod der lidt stilstand. Rytterne begyndte at kigge på hinanden, og det udnyttede Uttrup til at stikke afsted igen.