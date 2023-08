Banelandsholdet slog Italien og har vundet VM-guld

- Jeg var meget i tvivl, om vi havde slået dem, da jeg kom over stregen. Men så kiggede jeg op på skærmen.

Niklas Larsen indledte ballet med første føring og slog også ud som eneste mand. Hans overblik var noget bedre, men han følte sig ikke sikker på guldet.

- Jeg kunne se med nogle omgange igen, at vi allerede var foran med stor margin. Så tænkte jeg: ”Det virker helt urealistisk, hvor mange omgange er der igen?” Så kunne jeg se, at der kun var to omgange igen, så jeg tænkte, at den var hjemme og prøvede at råbe det bedste, jeg kunne, fortæller han.

Det var 12. gang i historien, at Danmark tog fra VM med en medalje i disciplinen. Det lykkedes første gang i 1993.

Bronzeduellen mellem New Zealand og Australien endte med en sikker sejr til New Zealand, efter at australierne kiksede starten totalt. New Zealand endte med at indhente naboen, inden de 4000 meter var kørt.