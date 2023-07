De tre fik oparbejdet et forspring på et par minutter, men med 20 kilometer til mål havde feltet med favoritterne spist halvdelen af forspringet.

Det var sprinternes sidste mulighed for at hente en etapesejr, eftersom lørdag byder på en hård bjergetape, mens løbet slutter søndag med en enkeltstart.

De tre forreste var dog genstridige og holdt fast i et forspring på 40 sekunder, da der resterede ti kilometer af etapen.

Så satte feltet imidlertid turbo på, og sprinterholdene virkede opsatte på, at det ikke for tredje dag i træk skulle lykkes for en udbryder at vinde.

Feltet kom tættere og tættere på, og Sandra Alonso faldt fra i udbruddet.

Emma Norsgaards gode evner som enkeltstartskører så ikke ud til at være nok til at holde feltet væk, men knap en kilometer fra mål var der et styrt i feltet.