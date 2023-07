Tysker spurtede sig til etapesejr i kvindernes Tour de France

Liane Lippert var hurtigst, da 2. etape af cykelløbet Tour de France Femmes blev kørt mandag.

Tyskeren kørte forbi belgieren Lotte Kopecky i den gule førertrøje kort før målstregen i den afsluttende spurt og sikrede etapesejren.

Dermed lykkedes det ikke for Lotte Kopecky at vinde for anden dag i træk, men hun må trøste sig med, at hun beholder den gule trøje efter sin andenplads på etapen.