Belgisk profil åbnede kvindernes Tour de France med solosejr

De fleste lod til at vente på, at det på den sidste tredjedel af etapen blev mere kuperet. Her blev der skruet lidt op for tempoet.

Endnu mere på kategori 3-stigningen cirka ti kilometer fra mål, hvor der endelig skete noget bemærkelsesværdigt.

Efter en stor udskilning i feltet stak den belgiske profil Lotte Kopecky afsted kørt for toppen.

Kopecky fik hurtigt skabt et hul. På nedkørslen mod mål blev hun jagtet af en forfølgergruppe med blandt andre Annemiek van Vleuten, Demi Vollering og Cecilie Uttrup Ludwig.

Men selv om de på papiret lignede en meget stærk gruppe, så formåede de altså ikke at hale ind på Lotte Kopecky, der faktisk øgede sit forspring frem til målstregen.