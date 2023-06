Norsgaard forsvarede DM-enkeltstartstitel i suveræn stil

Ruten på 26,3 kilometer var mestendels flad, hvilket umiddelbart var til Norsgaards fordel. Hun har normalt en lidt større motor på flad vej, hvor Uttrup Ludwig er mindre og stærk, når det går opad.

Ved den første mellemtid efter 7,5 kilometer var Uttrup Ludwig dog fem sekunder foran Norsgaard, som dermed vidste, at hun skulle lægge på resten af vejen.

Det stod samtidig klart, at vinderen skulle findes mellem de to, medmindre begge kom ud for uheld. Ingen af de andre kunne matche deres tider.

På de næste 12 kilometer fik den forsvarende mester virkelig skruet på gashåndtaget, og da hun nåede frem til anden mellemtid var der virkelig sket noget.