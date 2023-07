Hvem skal man holde øje med?

Dagen efter hviledagen vil flere lykkeriddere lure på muligheden for at hente en sejr på den kuperede etape. Det gælder bl.a. danske profiler som Magnus Cort, Søren Kragh Andersen og Mikkel Honoré, der alle vil have evnerne til at kunne klare sig hurtigst gennem etapen med fire kategori 4-stigninger og en enkelt kategori 2.