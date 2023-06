Nando Boers forsøgte at få overblik over de vigtigste hovedpersoner, da den hollandske forfatter fik mulighed for at følge dagligdagen hos Jumbo-Visma for tre år siden.

Cykelholdet rådede dengang over stjerner som enkeltstarts-verdensmesteren Tony Martin samt Wout van Aert og Primoz Roglic. I periferien befandt sig en række ryttere, der ikke tiltrak sig stor opmærksomhed. En af de yngste var en 22-årig fyr fra Danmark.