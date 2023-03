Ingen dansker har formået at skabe forløsningen. Selv naturtalentet Tadej Pogacar kan komme til at mangle lige netop den her sejr på sit cv, når karrieren er slut.

Milano-Sanremo har ført til bristede illusioner for mange af cykelsportens største stjerner. Spørg bare Peter Sagan, den tredobbelte verdensmester, der har vundet løb som Paris-Roubaix, Flandern Rundt og 12 etaper i Tour de France.