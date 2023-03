Lidt over to minutter efter vinderen kæmpede Uttrup sig over målstregen i Siena. Danskeren fra franske FDJ formåede lige akkurat at holde verdensmester Annemiek van Vleuten bag sig.

Faulkner havde tidligere i løbet sat favoritterne på hårdt arbejde. Amerikaneren opbyggede et forspring på 1 minut og 50 sekunder, da der manglede omkring 20 kilometer.

Vollering satte efter, men med cirka 15 kilometer til mål fik hun sig lidt af en forskrækkelse, da en vildfaren hest pludselig løb rundt på vejen.

Hesten styrtede ud i siden af vejen, mens Vollering fortsatte og siden fik følgeskab af holdkammeraten Kopecky.