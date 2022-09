Uttrup Ludwig tydeligt skuffet efter VM: Det var ikke godt nok

- Det hele skete så hurtigt, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

- Det er først nu, jeg står og tænker, at jeg ved slet ikke, hvad der skete, siger hun.

Annemiek van Vleuten sluttede et sekund foran Lotte Kopecky fra Belgien og Silvia Persico fra Italien.

Det så ellers lang hen ad vejen lovende ud for danskerens medaljedrømme på den i alt 164,3 kilometer lange rute. Cecilie Uttrup Ludwig kørte et godt løb og lå flere gange helt fremme.

Ludwigs holdkammerat Emma Norsgaard Bjerg udgik med omkring 50 kilometer igen. Herefter var kun Julie Leth tilbage hos holdkaptajnen.

- Jeg kunne nok alligevel ikke have gjort så meget. Det var slet ikke en rute for mig, og det var også svært for mig at hjælpe på sådan en rute, siger Emma Norsgaard Bjerg.