Morten Bennekou tager en dyb indånding. Hans »uha« bliver trukket ud i et ekko, mens internetforbindelsen forsøger at bevare kontakten hele vejen til Australien.

Dér sidder elitechefen for Danmarks Cykle Union omgivet af de håbefulde danske cykelprofiler, der fra søndag og en uge frem skal jagte VM-medaljer. Det er dem, Morten Bennekou lige er blevet bedt om at rangordne, ud fra hvem der har den største chance for at skabe en dansk triumf.